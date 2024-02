“A mí no me importa nadie más que ella”: El desconsolado llanto de “Chama” tras duro enfrentamiento con Botota Fox

Chama quedó totalmente destrozada por la pelea con su única amiga dentro de “Tierra Brava”, Botota Fox. Tanto así, que lloró desconsoladamente tras los fuertes dichos del transformista por supuesto coqueteo con Jhonatan Mujica.

Tras el tenso momento, la venezolana regresó a la casa-hacienda y se encerró en el baño. Entonces, Nico Solabarrieta llegó a preguntarle si estaba bien.

Minutos más tarde, Alexandra Méndez finalmente se abrió a conversar con Nico y le contó el problema, asegurándole que en el momento de la actividad se le había olvidado que Botota tenía interés en Jhonatan. De hecho, ella le preguntó si es que le importaba que jugara con el modelo.

“La cag… porque pude haber elegido otra persona. Pero no elegí a nadie más, todos tienen novia. ¿Tú crees que voy a querer quitarle el novio a alguien? No sabía qué le iba a afectar tanto. Me duele que me diga un montón de cosas. A mí no me importa nadie más que ella en esta casa, y me duele haberle hecho esto porque no sabía que le iba a afectar tanto”, argumentó.

El joven la consoló aconsejándole que espere a que Botota baje las revoluciones, porque no es tan grave lo que hizo.

La otra vereda

En tanto, el transformista también buscó desahogarse y le dio su versión a Junior: “Me abrí, conté algo, y se lo pasaron por la r…, era un secreto”, explicó.

Por su parte, el chico reality estuvo de acuerdo con las palabras del comediante y aseguró que la venezolana “es la típica niña mimada que quiere todos los regalos de Pascua, no piensa en sus hermanos”.

Más tarde, justo antes de iniciar la competencia de equipos de esta semana, Botota y Chama se acercaron y se pidieron perdón mutuamente. “Ya no quiero estar mal contigo. Sabes que eres importante para mí”, le dijo la venezolana.

“Yo voy a estar siempre para usted. Somos tú y yo”, le aseguró el transformista, a modo de reconciliación.