Daniel Fuenzalida recordó la primera vez que consumió la cocaína: fue cuando Eduardo Ravani era su profesor

El animador Daniel Fuenzalida ha sido completamente transparente con su pasada dependencia a las drogas, por lo que tuvo que rehabilitarse y lleva años sobrio. Su juventud estuvo marcada por los excesos, y le llegó a ganarse el apodo de “Huevo” porque si no estaba cocido, estaba duro.

En conversación con La Cuarta, el animador de TVN recordó la primera vez que probó una fuerte sustancia ilícita. “Eduardo Ravani era mi profe la primera vez que consumí cocaína, sustancia que me dio como una ‘fuerza’ en una evaluación. Ese momento marcó para mal mi destino”, comenzó contando.

Él señaló que la cocaína lo ayudó a validarse, y agregó que “sacó una personalidad que no tenía; no me dio pánico escénico ni miedo al rechazo, al contrario”.

La historia de Daniel

Esto sucedió en el año 1993, cuando Daniel tenía 21 años y estudiaba Dirección y producción de televisión en el Instituto Profesional de las Comunicaciones (Procom), carrera que era dirigida por el exintegrante de “Japenning con Ja”.

“Eduardo era un profesor muy exigente en el taller de televisión; y yo tenía que dirigir un programa. Cuando un compañero me dio en el baño dos puntas de cocaína —que yo no sabía ni siquiera lo que era, con cuea’ me tomaba una cerveza ocasionalmente—, y me dijo: ‘Esto te servirá para que estés bien, tranquilo’. Así me la vendió”, recordó.

“Probé eso, estaba muy nervioso con el examen. Y Eduardo, cuando yo estaba dirigiendo, se puso a decir ‘esa cámara está mal, el paneo está mal, mira el foco acá’... crítica, crítica, crítica. Pero yo, con mi buena memoria, lo había oído decir que en la televisión ‘cuando uno se sienta frente a los botoncitos, el switch, es Dios’”, relató el exHuevo.

“Yo estaba dirigiendo, lo escuchaba, me fui a negro, me di vuelta y le dije: ‘Eduardo, una vez dijiste que el que se siente aquí es Dios; y como soy Dios, te pido que salgas de switch’... Una cosa impensada, que no habría hecho sin este “poder”. No sé si me autoconvencí de que esos polvos me dieron poder. Pero finalmente validé la cocaína desde ahí, como diciendo ‘esta cuestión va a sacar en mí una personalidad que yo no tengo’”, confesó Daniel Fuenzalida.