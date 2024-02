“¡Es un adulto, no es un niño!”: Miguelito hizo explotar a Luis Mateucci por su actitud en competencia de ‘Tierra Brava’

En el más reciente episodio del reality Tierra Brava se llevó a cabo una emocionante competencia por equipos que desencadenó tensiones entre los participantes. De hecho, este jueves, mientras los concursantes se enfrentaban en una desafiante prueba que determinaría la primera nominada de la semana, la actitud de Miguelito provocó el descontento de Luis Mateucci.

La competencia, que consistía en cruzar una barra de madera colgando, presentó dificultades para Gabrieli, miembro del equipo verde, quien luchaba por completar el desafío. Mientras tanto, el equipo rojo tomaba la delantera y se alzaba como ganador indiscutible.

Ante esta situación, Luis Mateucci, integrante del equipo perdedor, aceptó la derrota pero no dejó pasar la oportunidad para criticar la actitud de Miguelito durante la competencia. “Es un adulto y bastante grandecito para hacer las cosas como adulto, no como un niño”, expresó Mateucci visiblemente molesto.

[ LEE TAMBIÉN: “Me llevo muy bien con Jorgito”: Luis Mateucci confiesa positiva relación con hijos de Daniela Aránguiz ]

“Alega por todo”

Además, el argentino señaló que Miguelito se quejaba constantemente, independientemente de si estaban ganando o perdiendo, dando la sensación de que todo era una conspiración en su contra. “Alega por todo, vaya ganando o perdiendo, para él todo es una trampa, todos están en contra de él”, agregó Mateucci, evidenciando la tensión en el ambiente.

Una vez que los reclamos cesaron, Luis Mateucci anunció a “Guarén” como la primera nominada de la semana, una decisión que generó sorpresa entre los demás concursantes.

Sin embargo, la joven explicó su disposición a enfrentar el desafío: “Yo me ofrecí. Me gusta competir, quiero acción, me gusta sentirme en riesgo. No tengo miedo”, declaró, demostrando su determinación en medio de la controversia en Tierra Brava, según consignó Página 7.