“Me llevo muy bien con Jorgito”: Luis Mateucci confiesa positiva relación con hijos de Daniela Aránguiz

Tras el término (en tiempo real) de las grabaciones de Tierra Brava, Luis Mateucci contó cómo va la relación de pareja con Daniela Aránguiz, confesando que ya fue presentado a la familia y pudo conocer a los hijos de su enamorada.

Según contó, tiene la mejor de las impresiones de los retoños Jorgito y Agustina, por lo que todo marcharía viento en popa.

“Nunca habíamos compartido con los hijos de Dani, pero saliendo del reality ya compartimos y está todo muy bien. Me llevo muy bien con Jorgito, son muy simpáticos y educados, muy buenos chicos y bien criados. Tenemos una relación de novios y un futuro bonito”, contó a Página 7.

Además, reveló cómo fue pasar tanto tiempo junto a Daniela Aránguiz, puesto que antes de compartir pantalla en Tierra Brava, su encuentros eran esporádicos y primera vez que estaban juntos 24/7.

“Convivir con la Dani dentro del reality fue muy fácil, fue bonito. Me lo hizo fácil, no me lo complicó”.

De igual forma, aclaró que por el momento no hay planes de vivir juntos, tal como lo hicieron en el encierro en Perú.

“No hay planes, ella con sus hijos y yo en mi departamento. Nos vemos todos los días, pero cada uno en su casa”.

Mateucci y matrimonio con Aránguiz

Además, se refirió a las posibilidades de formalizar la relación, aclarando que primero, ella debe estar divorciada.

“Le pedí dentro del reality, no sé si matrimonio, pero sí compromiso. Necesitamos un poco más de tiempo, seguir conociéndonos y disfrutar esta etapa de pololeo. Después, si llegara el momento, los dos estaríamos dispuestos (a comprometernos). Primero, le tiene que salir el divorcio (con Jorge Valdivia). Está separada, sí, pero no está divorciada, y hasta que no le salga el divorcio, no se puede formalizar nada”, indicó.