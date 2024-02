“Puedo hacer lo que se me dé la put... gana”: La firme respuesta de Shirley a Dani Castro

Un tenso cruce protagonizaron las participantes de Tierra Brava Dani Castro y Shirley Arica. Esto, luego del sensual baile que la representante del Perú le realizó a Luis Mateucci producto de una actividad, pero que puso muy celoso a Arturo Longton.

Por esta razón, Castro le refregó en la cara que se había sobrepasado con sus movimientos corporales, a lo que Shirley rebatió con total ironía y le aclaró que está totalmente soltera para hacer “lo que se me dé la puta gana”.

[ El comediante se habría puesto celoso de que su compañera escogiera a Jhonatan para una actividad. ]

“Tú eres cara de palo porque le bailaste encima al otro... Si te da lo mismo, ¿por qué lo estás comentando?. Igual exageraste”, le dijo Dani Castro.

Shirley responde a Dani Castro por sensual baile

Tras ello, Shirley respondió de vuelta y le puso los puntos sobre las íes.

“¿Exageré el baile? Que me traigan un hábito, mañana voy a ser Sor Shirley. Para empezar, yo no tengo pareja; segundo, él me faltó el respeto y parece que todo el mundo se olvidó y ahora yo soy la mala. Él la cagó y estas son las consecuencias, punto”, agregó.

Además, le recalcó que “yo estoy sola y puedo hacer lo que se me dé la puta gana y puedo participar en las actividades que yo quiera”, consignó 13.cl