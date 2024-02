“No tengo miedo”: Mujer del equipo perdedor se auto-nominó en la última competencia grupal de “Tierra Brava”

Una nueva competencia de equipos se libró en “Tierra Brava”, y tras un circuito de relevos, el equipo rojo nuevamente se impuso dejando a “Linterna Verde” relegados a los establos y al proceso de eliminación una vez más.

La competencia -en la que el equipo rojo dejó fuera a Arturo Longton para equilibrar la cantidad de integrantes- tuvo a cada participante en un rol específico, incluyendo habilidades como destreza, fuerza, motricidad fina, equilibrio y resistencia.

La etapa final, donde había que cruzar una barra de madera colgado como koala, complicó a Gabrieli, quien estuvo encargada de hacerla por el equipo verde. Tras varias caídas de la brasileña, el equipo rojo tomó la delantera y se coronó como ganador.

La nominada de Mateucci

Una vez más, el capitán Luis Mateucci tuvo que escoger a uno de sus integrantes para poner en riesgo de eliminación, y como la semana pasada eligió a Uriel, en esta pasada decidió que la nominada fuera una mujer.

“Yo creo que a Shirley le podemos dar una oportunidad mañana, somos cinco mañana compitiendo. Gabrieli lo dio todo y está muy saturada. En este caso, Guarén se quiere autonominar, ella misma lo pidió y creo que todos estuvimos de acuerdo en que ella represente al equipo verde”, argumentó el argentino.

La Guarén explicó sus razones detrás de su auto-nominación. “Yo me ofrecí, me gusta competir y quiero tener más experiencia. Siento que Shirley ha competido harto, Gabrieli acaba de llegar. Quiero sentir acción nuevamente, me gusta sentirme en riesgo. Así que, vamos con todo, no tengo miedo”, comentó la joven.

Por su parte, el capitán valoró este gesto, y señaló que “Valentina tiene una valentía enorme, no es la misma que llego. Me la hizo más fácil Guarén, tener esas fuerzas y esas ganas que demuestran que tiene ganas de competir, me deja mucho más tranquilo como capitán.