Amor sobre ruedas: Trinidad Cerda reveló romance con skater tras su regreso a Chile

La exparticipante de Gran Hermano y Top Chef VIP, Trinidad Cerda, reveló a los cuatro vientos que el amor tocó a su puerta y se encuentra de lo más feliz en una relación de pareja.

Así lo contó en el programa “No es lo Mismo” del canal Tevex, Trinidad Cerda, lugar donde confesó que fue doblemente conquistada por dos galanes.

“Conocí un francés con el que tuve una historia muy bonita, pero llegué a Chile y conocí a alguien más”, dijo picarona, respecto a su último viaje a Río de Janeiro.

“Nos acompañamos en el viaje, él ahora está en Francia y yo en Chile”, comentó sobre el affaire que tuvo durante su travesía en Brasil, tras ser eliminada del programa de concurso culinario de CHV.

Según contó, tras su llegada a Chile, con el pelo brillante de tanto amor escuchando palabras en francés, la vida le tenía preparada otra sorpresa.

“Fue maravilloso, ha sido muy bonito lo que estamos construyendo y ojalá que sigamos juntos. Nos conocimos en una fiesta electrónica. La verdad yo no quería ir, pero me convencieron mis amigas así que fuimos un ratito, lo conocí ahí y ahora estamos saliendo”, reveló.

Trinidad Cerda feliz con nuevo amor

Sobre las características de su pretendiente, contó que “es una persona súper noble y linda, es skater y me encanta que ande en su skate. Es muy piolita, es productor pero no trabaja en televisión”, detalló, reconociendo que “es lindo porque abraza toda mi historia y me abraza a mí”.

Además, respecto a si ya tuvo el honor de conocer a su suegra, explicó que “todavía no la conozco, si llevamos un par de semanitas, pero siempre me va bien con mis suegras, llego y caigo paradita en las casitas”, se jactó sonriente.