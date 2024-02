Raquel Argandoña reveló particular plan para su funeral: “Mis exs, los que estén vivos, y por orden cronológico...”

En el último capítulo de “Tal Cual”, las entrañables amigas Raquel Argandoña y Patricia Maldonado adelantaron cómo querían que se desarrollaran sus servicios fúnebres, una vez que dejaran este mundo. La cantante adelantó su discurso, y la animadora entregó instrucciones con lujo de detalles.

La Quintrala partió revelando que cada vez que entra al pabellón, llama a Maldonado para que comience a ensayar, en el caso que no sobreviva. Ella quiere arreglos flores silvestres de colores, quiere que vayan todos bien vestidos de gala. “Siútica hasta pa’ morirse”, exclamó su amiga.

“Va a ser en la Basílica de Lourdes, ahí quiero que se haga en Matucana, con el padre Pedro. Ahí van a hacer mi misa con el ataúd. Hace 60 años que voy ahí y me quieren mucho. Una misa cortita para que no se aburran tanto”, agregó Argandoña.

Raquel quiere que en una pantalla haya una presentación con fotos de ellas, de toda su vida: lo bueno y lo malo, mientras Patricia Maldonado canta “A mi manera”.

¿Quiénes llevarán el féretro?

Sin embargo, sus planes no quedaban ahí. “Quiero que en la segunda fila estén todas las exs de mis parejas, porque me odian. Yo sé que me odian, pero no importa”, agregó.

Para llevar el féretro, Raquel Argandoña señaló que “quiero que estén mis sobrinos, que son guapísimos, mis hijos, estupendos todos; y mis exs, los que estén vivos y por orden cronológico (risas). Tengo varios, que vayan seis adelante, el féretro, y seis atrás, como 20″, precisó la animadora.