“Vecinos y vecinas”: Naya Fácil anuncia intenciones de postularse a alcaldesa tras ayudar a Valparaíso

La influencer Naya Fácil dio a conocer sus deseos de formalizar su espíritu solidario y anunció sus intenciones de postularse como alcaldesa. Así lo reveló en su cuenta de Instagram, asegurando que ya tomó la decisión.

Si bien, se puede tomar como una humorada, tampoco sería una idea tan descabellada luego de la generosa ayuda que ha realizado con los damnificados de los incendios forestales de la Región de Valparaíso, demostrando que cuenta con todo el apoyo de sus “facilines”, quienes la han acompañado durante la cruzada para recaudar fondos y llevar insumos a los afectados.

Naya Fácil quiere ser alcaldesa

“Quiero postularme a alcaldesa, ya me decidí”, indicó, junto con un discurso al más estilo Presidenta de la República.

“Vecinos y vecinas. Yo, Naya Fácil, del pueblo y para el pueblo, y se come a todo el pueblo, quiero decir que, en nuestra comuna de Maipú, no va a haber Cathy Barriga, va a haber Naya Fácil. No van a haber peluches, van a haber caminos buenos, por eso voten Naya, vota fácil”, comentó recibiendo aplausos de su equipo, quienes la han acompañado a llevar ayuda a los cerros de Valparaíso.

“Ya quiero postular, me animé”, cerró la influencer decidida, consignó Tiempo X.