“Alguien ya me había dicho que yo te gustaba”: Jhonatan protagonizó tenso momento con Botota Fox tras inesperado momento de sinceridad

Jhonatan Mujica y Botota Fox protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, y es que el modelo lo encaró sobre sus sentimientos hacia él.

“Alguien ya me había dicho que yo te gustaba”, le dijo el modelo, a lo que Botota reaccionó con vergüenza y le pidió disculpas por ponerlo en esa situación.

“No tienes que pedirme disculpas por eso, es lo que menos me incomoda. Vergüenza te debería dar lo que me dijiste antes”, lo encaró Jhonatan, en referencia a cuando Botota en el Cara a cara pasado le mostró un muñeco que hacía referencia a su ex novio.

“Yo lo que menos quiero es seguir enojado contigo. Te pido mil disculpas, voy a hacer todo lo posible para remediarlo. Te lo juro que voy a hacer mucho mérito”, aseguró el transformista, entre lágrimas.

“Tienes que buscar las palabras adecuadas y el momento para acercarte a mí de nuevo. No te guardo rencor, pero me dolió mucho, y no se me va a olvidar fácilmente”, le aseguró Mujica.

Posteriormente, y tras ver el llanto de su compañero, el modelo le dijo que hablaran después y se separaron.

¿Confiar en Jhonatan?

Acto seguido, Botota le contó a Chama, su única amiga dentro del encierro de Canal 13, lo que habló con Jhonatan: “Le dije ‘Yo todos los días te quiero pedir disculpas”.

Eso sí, el transformista aseguró con las actitudes de Jhonatan no dan de acercarse para arreglar la situación, puesto que “pero como tú no me miras, no quiero quedar de imbécil tampoco de decirte algo y que no me pesques’. Le dije que no quiero pelear ni discutir más con él”, afirmó.

Otra persona que tiene problemas con Mujica es Dani Castro, quien le contó a la Guarén que cada día que pasa confía menos en su compañero.

“Yo creo que debería hablar con él para cortar relaciones en buena onda. Ya se me cruzó, no sé si quiero esforzarme para tenerlo como amigo, porque no confío en él”, aseguró la cocinera.