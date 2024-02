“La gente puede buscarlo”: Jhonatan Mujica de “Tierra Brava” reveló cuántos millones gana en su cuenta de OnlyFans

Jhonatan Mujica es uno de los participantes que más ha ganado fanaticada durante este último tiempo tras su participación en “Tierra Brava”. Sin embargo, antes de saltar a la fama con el reality de Canal 13, el modelo generaba ingresos mediante una plataforma para adultos.

Ahora, el joven de 28 años habló de este rubro en una entrevista con el programa “En Aprietos” del canal de Youtube, La Exclusiva.

“¿Te harías un OnlyFans?”, le consultó el animador del espacio web.

“Ya tengo un OnlyFans, lo dije varias veces cuando estaba en el reality”, respondió. De hecho, el modelo aseguró que “la gente puede buscarlo. No estoy haciendo contenido últimamente, porque no sirve mucho el contenido en Chile”.

“Mi usuario es el mismo nombre que en mi Instagram, por eso me sorprende que la gente no supiera porque si ponen mi nombre en Google aparecen todas estas cosas”, continuó.

¿Qué sube a la plataforma?

Consultado por las imágenes que sube a la plataforma, el participante de “Tierra Brava” explicó que “yo no hago contenido explícito, tampoco pornografía. Me gusta el desnudo artístico, he trabajado en dos editoriales de fotos con dos fotógrafos importantes, uno de New York y de Italia”, reveló.

“Yo no le tengo vergüenza al cuerpo, no le tengo pudor. De hecho, yo encuentro muy sexy a la persona que es muy confiada de su propio cuerpo y no tiene miedo a mostrarlo de forma artística”, expuso.

Además, Jhonatan reveló que cuando abrió su cuenta ganó 4 millones de pesos en una semana, pero que nunca se hizo el perfil por un tema “lucrativo”