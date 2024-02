“Me pegó unos combos”: Garzón comparte video de Naya Fácil en local de Viña del Mar

Tras la detención de Naya Fácil en Viña del Mar, tras protagonizar un conflicto en un centro nocturno, surgió un nuevo video contando la otra cara de la moneda. Esta vez fue el propio aludido por la influencer, quien entregó su versión en redes sociales, asegurando que ella fue quien lo agredió y “se pegó el show”.

“Que paja la qla me pegó y se pegó el show intentando calmar la situación. Desconoció a todos sus amigos y nos trató mal a todos los del local”, escribió junto a un video donde se va a Naya discutiendo con sus cercanos.

“Amiga yo no te he hecho nada. Yo solo te atendí, nunca te pedí saludos. A mí no me importaste toda la noche, amiga. Yo no te pedí saludos”, le insistió el trabajador del local “Locos x Viña”.

Tras ello, se ve otro registro de Naya, aparentemente discutiendo con su amigos, quienes la dejan sola debido a su exaltada actitud.

Además, escribió “desconociendo a todos sus amigos. Me pegó unos combos, nos amenazó a todos y nos trató como el pic... gratuitamente”.

Detención de Naya Fácil

Fue la propia Naya quien contó en sus redes sociales que fue detenida en Viña del Mar tras vivir un tenso momento con un joven, durante la noche.

“El dueño del lugar nos trató pésimo. Llamó a carabineros diciendo que yo era la peor...Del momento que yo llegué acá he tratado de ayudar caleta. Los hueones de este local me han tratado como el pic... Hemos pagado todo lo que hemos consumido, nos hemos comportado un siete”, contó en sus historias de Instagram antes de ser detenida.