“Prefiero no acercarme”: Jhonatan Mujica reveló aparente enemistad con Adriana Barrientos

Jhonatan Mujica se ha caracterizado por ser uno de los participantes más sinceros dentro de la casa de “Tierra Brava”, y es que el modelo no le teme a nada al decir quién le cae mal, sus gustos, entre otras cosas.

En este contexto, es donde el jugador del reality de Canal 13 se sinceró con respecto a su relación con Adriana Barrientos,

“No me cae mal, pero si me han caído mal algunos comentarios que ha hecho”, explicó Jhonatan sobre “La Leona” tras ser consultado sobre esta situación en el programa de Youtube, “En Aprietos”.

Pese a que en un inicio no recordaba su nombre, de hecho nombró a Kel Calderón y a Raquel Argandoña de entrada, Jhonatan expuso con bastante claridad qué fue lo que no le agradó de la panelista de Zona de Estrellas.

“Me han caído mal algunos comentarios que ha dicho, en base a como se tiene que comportar una mujer, que tiene que esperar una mujer en una relación, como tiene que ser tratada una mujer”.

¿Serías amigo de Adriana Barrientos?”, le consultó el animador, a lo que Mujica respondió: “No me interesaría mucho, pero tampoco te puedo decir que no, porque si la conozco y me cae bien después (...) pero no me gusta mucho como opina, su perspectiva de vida no la comparto y prefiero no acercarme”.