“Se hizo la loca no más”: Aseguran que Pincoya le hizo un feo desaire a Cony Capelli tras toparse en la “Noche de Combos”

Durante la noche del pasado sábado se realizó un eventó a través de streaming llamado “Noche de Combos”, donde estuvieron varios exparticipantes de “Gran Hermano” en el público puesto que Jorge Aldoney y Raimundo Cerda se enfrentaron en un duelo de boxeo.

En ese encuentro pudimos ver a Skarleth Labra, Fran Maira, Lucas Crespo, Viviana Acevedo, Fernando Altamirano, Francisco Arenas, Constanza Capelli y Jennifer Galvarini compartiendo en el mismo espacio. Sin embargo, las últimas dos habrían protagonizado un tenso momento tras un desaire de parte de “Pincoya”.

La información fue dada por Suro Solar, el mánager de la bailarina, quien a través de su cuenta de Instagram reveló este encuentro.

“Les voy a contar algo que yo vi que pasó. Justo ayer estábamos saliendo y le piden una foto a la Cony. Se saca la foto y justo estaba saliendo de la puerta Jennifer”, partió comentando.

“Sale, la queda mirando, yo miro a la Cony que justo se estaba sacando la foto. La Jennifer se da vuelta y se va corriendo con el Papá Nulo, ay no, Papá Chulo, ay él, el Francisco”, agregó, burlándose de los chicos realitys.

Según sus palabras, Pincoya “se hizo la loca no más. Yo lo vi. A mí no me contaron”, cerró.

Cabe recordar que antes de salir del encierro de CHV, Cony y Pincoya tuvieron una fuerte pelea que las llevó a quebrar definitivamente su amistad.