“Es un peligro...”: Desclasifican supuestos pelambres contra Yamila Reyna tras chiste a Priscilla Vargas

La panelista de Que te lo digo, Paula Escobar, reveló los descarnados comentarios que colegas del mundo televisivo estarían realizando a nivel de pasillo respecto a la animadora de TVN, Yamila Reyna, luego del chiste sin filtro que lanzó a la intimidad sexual de Priscilla Vargas.

Según contó la periodista, la opinión en parte de la industria es que la comediante argentina es inteligente, pero sin “sin herramientas de juicio”.

Así lo desclasificó en el último capítulo del programa de farándula de Zona Latina, asegurando que provienen de fuentes “muy, muy importante” del medio. Por lo tanto, podrían tener mucho peso en el futuro laboral de la actriz, quien actualmente reemplaza a María Luisa Godoy en el “Buenos días a todos”.

Revelan supuesto pelambres contra Yamila Reyna

“Yo estuve hablando con gente del medio, gente muy, muy importante”, señaló Escobar.

“Tiene que tener muchas herramientas de juicio, y no las tiene; sin criterio no puedes estar al frente de un programa editorial, es un peligro; ella no es tonta, pero este error es incomprensible; conociendo a Priscilla debió haber estado furiosa. Eso es lo que se comenta”, aseguró.

Según información revelada por el medio El Filtrador, Yamila fue amonestada por TVN, dejando por escrito una advertencia, quedan “condicional” en el canal.

Además, agregaron en QTLD que a Yamila “le dieron prohibición de hablar con cualquier periodista o cualquier persona del medio. Ella tiene prohibición expresa de TVN de no dar ninguna entrevista ni declaración respecto a este tema”, señalaron.