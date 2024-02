“¿Este es tu ídolo?”: Amar Azul respaldó a Nicki Nicole tras infidelidad de Peso Pluma y arremetieron contra el cantante

En medio del revuelo causado por la sorpresiva ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma, el grupo de cumbia argentino Amar Azul sorprendió al expresar su solidaridad con la cantante y emplazar al mexicano. A través de un post en Instagram, la banda no solo compartió su apoyo a la trasandina, sino que también arremetió contra el intérprete de corridos tumbados.

[ LEE TAMBIÉN: “Cierren todas las fronteras”: Cibernautas comenzaron campaña para bajar a Peso Pluma del Festival de Viña tras infidelidad a Nicki Nicole ]

En una publicación acompañada por la frase: “¿Este es tu ídolo?”, Amar Azul comparó su lealtad con la supuesta infidelidad de Peso Pluma, evidenciada en un video en Las Vegas durante el Super Bowl. La banda bonaerense realizó una comparación entre ellos y el mexicano, señalando que mientras ellos eran fieles, el mexicano había traicionado a su compatriota Nicki Nicole.

Fue este martes que comenzó a circular el rumor de la ruptura, luego de que se publicaran unas fotografías y un video del cantante junto a una misteriosa mujer que evidentemente no era Nicki Nicole. Además, los seguidores de la cantante, se dieron cuenta de que ella había eliminado las fotografías junto al cantante de corridos.

En horas de esta tarde, fue la propia Nicki Nicole, quien a través de una historia de Instagram confirmó la situación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la intérprete.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, añadió en su post la trasandina.