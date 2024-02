“Cierren todas las fronteras”: Cibernautas comenzaron campaña para bajar a Peso Pluma del Festival de Viña tras infidelidad a Nicki Nicole

Durante esta jornada se dio a conocer el quiebre entre la relación entre el cantante Peso Pluma y la artista urbana Nicki Nicole, esto tras viralizarse un video el mexicano con otra mujer. En este contexto, es donde los cibernautas chilenos decidieron empezar una campaña para bajar al polémico intérprete del Festival de Viña del Mar.

Acto seguido, la argentina se refirió a la situación a través de su cuenta de Instagram: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo (..) Me enteré de la misma forma que ustedes”, aseguró.

Ahora los fanáticos de la intérprete de “Dispara” no dejaron pasar esta situación y empezaron una campaña en redes sociales para impedir la presentación del mexicano en la Quinta Vergara.

De hecho, la palabra infiel y Peso Pluma son tendencias en X (explataforma de Twitter) puesto que es uno de los temas que se ha tomado el mundo del espectáculo internacional.

“Cierren todas las fronteras que peso pluma no venga al Festival de Viña que ni se le ocurra poner un pie en chile podremos hacernos los weones con su apología al n4rc0 pero serle infiel a nuestra hermana Nicki Nicole es cruzar una línea”; “Que saquen a Peso Pluma del Festival de Viña, Chile te ama Nicki”; “Agradecería DEMASIADO si pifean al Peso Pluma en el festival; “Ahora si hay una razón real y contundente para bajar a Peso Pluma del festival”; “Chile siempre supo que peso pluma tenía malas vibras y por eso quería cancelar su presentación”, fueron algunos de los mensajes.

