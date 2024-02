“La mala de la película”: Kenita Larraín llegó a llorar recordando su quiebre con Iván Zamorano hace 20 años

La modelo y numeróloga chilena, Kenita Larraín, no pudo contener las lágrimas este martes durante su participación en el programa Sígueme (TV+), al rememorar el mediático quiebre de su matrimonio con el exfutbolista Iván Zamorano, ocurrido hace dos décadas.

El 14 de febrero de aquel año, en pleno Día de los Enamorados, Larraín y Zamorano anunciaron que cancelarían sus planes de boda, lo que causó un gran revuelo a nivel nacional. Ahora, tras 20 años, Kenita Larraín recordó este hito en la farándula chilena, afirmando que la decisión de no casarse fue “la mejor decisión de mi vida”.

Aunque reconoció que fue una decisión difícil que la hizo quedar como “la mala de la película”, Kenita reflexionó sobre la importancia de tomar decisiones sabias en las relaciones.

“Creo que muchas parejas, por querer hacerlo mejor, la embarran más. Saben que la relación está quebrada y se ponen a tener hijos, creyendo que van a arreglar el matrimonio. Pero no, porque es una responsabilidad muy grande”, compartió en el programa de TV+.

“La prensa me hizo trizas”

La emoción embargó a Larraín al recordar aquel momento, especialmente al mencionar cómo la prensa la trató en ese entonces. “La prensa, en ese minuto, me hizo trizas, pero ahora, que han pasado 20 años, es como decir ‘qué bueno que la mala de ese momento tomó esa decisión para que cada uno tomara su propio camino, de forma separada y formara su familia”, expresó emocionada, tal como consignó Página 7.

Entre lágrimas, Kenita recordó los difíciles momentos que vivió tras el quiebre de su relación con Zamorano: “Tuve un aguante… por eso me caen lágrimas, por lo todo lo que aguanté. Fue heavy”.

Finalmente, la modelo habló sobre el trabajo que ha realizado en su autoestima durante estos años, destacando que ahora sabe poner límites y no toleraría ningún tipo de maltrato. “Hoy no aguantaría que nadie me zamarrée, ni que me maltratara, porque ‘hasta acá llegamos’. Sabría poner límites”, concluyó.