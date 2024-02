“Aprendamos a querer de manera sana”: La profunda reflexión de Constanza Capelli en el Día del Amor

En una emotiva publicación el 14 de febrero, Día de San Valentín, la ganadora de “Gran Hermano Chile”, Constanza Capelli, compartió un significativo video en sus historias de Instagram, donde reflexionó sobre la importancia de amar de manera positiva.

“Entendiendo que para mí son fechas netamente comerciales... Nunca está demás decir y celebrar el amor, una palabra tan importante hoy en día y para todos”, partió expresando la bailarina.

“Construyamos nuestra sociedad en base al cariño, a la empatía. Más amor, mucho menos hate”, instó la ganadora de Gran Hermano.

El llamado de la rostro de CHV no solo se centró en la importancia de amar, sino también en las cualidades que debiera tener ese amor. “El amor no daña, no hiere, no es posesivo... Aprendamos a querer de manera sana para así construir una sociedad mucho más empática y tengamos derecho también de ser amados de la misma forma”, subrayó Capelli.

Además, la bailarina compartió su preocupación por el odio que han recibido algunos de sus excompañeros de “Gran Hermano Chile”. “Han salido varias cositas que me han llamado un poco la atención, en especial por parte de mis excompañeros, en donde han recibido bastantes mensajes de odio, y no solamente llevándolo al caso de nosotros, sino que para todos”, sostuvo.

La bailarina hizo un llamado a la responsabilidad en la comunicación: “Las palabras construyen realidades, es por eso que soy una fiel creyente que si uno reparte un mensaje positivo y de cariño hacia el otro, o la otra, u otres, uno va a recibir esa misma energía de vuelta”, afirmó.

En su mensaje final, Constanza Capelli deseó a todos un “muy feliz día del amor” y concluyó con un poderoso recordatorio: “Quieranse mucho”.