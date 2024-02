Chama le bailó hasta el ‘Tchu Tchuca’ a Gabrielli en tenso cara a cara en ‘Tierra Brava’: “Cuando aprendas a hablar, háblame”

Este miércoles se pudo ver un intenso Cara a Cara en ‘Tierra Brava’, donde Chama y Gabrieli se enfrentaron en un complejo choque de argumentos.

La brasileña votó por Chama, diciéndole que “puede ser un voto en vano, pero es por convivencia. He pasado burlas, y desde que llegué a la casa, o no compites, no participas, o compites a un nivel muy inferior al mío”.

“Si te entendiera te respondería, pero como no entiendo nada de lo que dices. Cuando aprendas a hablar, háblame”, le respondió burlescamente la venezolana, y bailó axé, específicamente ‘Tchu Tchuca’, imitándola.

Gabrieli la mandó a sentarse en varias ocasiones y Chama le dijo que no tenía porque darle órdenes. “Acabas de llegar nena, siéntese”, le replicó la venezolana.

“Llevas dos meses pasando vergüenza para un país, y todo el mundo lo sabe”, le contestó la brasileña, agregando que ahora no puede ser violenta ante su llegada.