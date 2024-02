“Es malo y malo”: La crítica de Yann Yvin que provocaron las lágrimas de Zapallito en “Top Chef”

Yann Yvin estuvo como invitado en el más reciente capítulo de “Top Chef Vip”, en donde hizo de las suyas y fiel a su estilo catalogó las preparaciones de cada unos de los participantes. Sin embargo, algunos comentarios fueron demasiado fuertes y terminaron haciendo llorar a algunos, entre ellos a Zapatillo.

Todo comenzó cuando el chef les puso como desafío cocinar roulade, en donde la aspirante sufrió un bloqueo y no pudo realizar bien su plato, de hecho, ni siquiera le puso un nombre.

“No tuve cabeza para pensar”, dijo al momento de presentar su plato.

Posteriormente, en las entrevistas en solitario, la rostro del espectáculo comentó: “No se me ocurrían ideas, no sabía cómo cortar el salmón para que quedara más abierto y poder enrollarlo, que quedara bonito, redondito, apretadito”.

Según las palabras de la participante del programa culinario, ella no sabía cómo realizar la preparación puesto que nunca había hecho nada parecido.

La opinión del jurado

Tras probar el plato, Yann Yvin no tuvo piedad para dar su críticas: “Chuta Zapallo, ni tiene cabeza este plato. Es como entregar un pescado crudo”, aseguró.

“Incomible”, agregó la chef Fernanda Fuentes.

“Se nota que no estás en tu día para hacer ese tipo de plato, tal cual como lo dijiste y tal cual como se refleja en plato. No tengo nada más que decir: es malo y malo, punto.

“Me estoy exigiendo y sobreexigiendo por aprender y ser mejor día a día, pero ahora los jueces me hicieron pebre”, aseguró en el detrás de escena. Eso sí, Zapallito hizo una autocrítica al respecto, en la cual sostuvo que “sabía que no tenía la técnica para este plato porque lo desconocía absolutamente”.

“Por lo que he visto a lo largo de tu competencia que esta no eres tú y espero que te desbloquees, porque si has subido tanto y bajas a este tipo de platos....”, continuó diciendo la chef.

Por su parte, la competidora estuvo de acuerdo con las palabras del jurado: “Toda la razón, mi alma se salió de mi cuerpo y me dejó sola en esta cuestión (...) Todo fue un error”.

Finalmente, Zapallito colapsó ante las palabras de los jueces y terminó llorando en su mesón de trabajo.

“Esta prueba me superó al 100, se me cayeron las lágrimas porque tenía mucha presión en todo este ser. Estaba muy frustrada y muy angustiada... Colapsé no más”.