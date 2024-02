“La saqué barata”: Eliana Albasetti habló del complejo momento de salud que la mantiene internada

La influencer Eliana Albasetti sigue internada en la clínica después de sufrir un accidente mientras estaba haciendo labores de rescate animal en la Quinta Región. La argentina se clavó un tornillo en su mano derecha la semana pasada, visitó al médico y tras ser dada de alta, tuvo que volver a internarse en la clínica.

En una conversación con LUN, Albasetti contó que en primera instancia fue el sábado pasado y le inyectaron un antibiótico a la vena. Ella llegó a su casa, sin embargo, su aflicción no terminó; comenzó con un cuadro de fiebre y su mano comenzó a tornarse morada.

El lunes a primera hora fue a la clínica, donde la dejaron internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) y probaron antibióticos para ver cuál resultaba. Afortunadamente, un médico logró dar con el remedio necesario para tratarla.

“La atacamos a tiempo”

“Ahora la tengo súper bien. Pero fue un montón de rato conectada a esas cosas (intravenosas). Fue una bacteria muy fuerte, por eso los antibióticos no funcionaban, me dijo una infectóloga, hasta que probaron otro, pues nunca funcionada nada de lo que me pasaba por la vena”, señaló.

“Tengo una alergia en la cara por todos los remedios que me están encajando, pero súper bien... la bacteria es bien fuerte así que la saqué barata. La atacamos a tiempo y mi sistema funcionó súper bien. La bacteria fue bien fuerte, así que la saqué barata”, confesó Eliana Albasetti.

A pesar de estas complicaciones, Eliana confesó estar feliz, “tengo la posibilidad de estar acá y tomar la medicina, evolucionar bien, mi sistema inmune respondió súper bien. Imagínate me quedaba en la casa pensando que se me iba a pasar, no la contaba”, cerró.