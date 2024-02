“Necesito estar solo”: Fabio Agostini reveló que ya no quiere estar con Gabrieli dentro de “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Fabio Agostini tuvo un momento de sinceridad con respecto a su relación con Gabrieli Moreira.

Cabe recordar que la expareja del español entró hace algunas semanas al encierro de Canal 13, complicando su estadía dentro del reality debido a las reiteradas peleas y escenas de celos.

Ahora, el chico reality tuvo una inesperada conversación con Arturo Longton sobre sus planes con la brasileña, asegurando que no está seguro de querer seguir con ella.

“Mi yo está diciendo que necesito estar solo”, le dijo a su compañero.

Eso sí, Arturo le advirtió que: “Si le das la cortada aquí la vas a volver loca, la vas a destrozar. Tienes que aguantarte, está enamorada de ti hasta las patas”, le advirtió el chileno, a lo que el español confirmó que no tiene pensado terminar con ella aún.

“Aquí no. Lo que menos quiero es hacerle daño”, señaló.

¿Se viene un quiebre?

Cabe recordar que no es primera vez que Fabio habla sobre las actitudes que tiene Gabrieli en su relación, ya que hace algunos días también habló sobre sus intenciones de terminar con ella con Junior Playboy.

“Me busca el problema, es muy pesada. Yo creo que esto no va a terminar bien, es puros celos, yo nunca había visto a alguien así. Me da miedo viajar con ella. Si sigue así, el reality me va a ayudar a salir de esta relación, es mucho dolor de cabeza”, sinceró.