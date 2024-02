“El reality me va a ayudar a salir de esta relación”: Fabio Agostini no da más con los celos de Gabrieli

El participante de Tierra Brava, Fabio Agostini, se confesó a corazón abierto sobre su relación con Gabrieli Moreira, reconociendo que está totalmente sobrepasado con los celos de ella, al punto de ya no proyectarse con la brasileña.

Si días antes le reveló a Arturo Longton que estaba cansado de su actitud posesiva, ahora le contó a Junior Playboy que le da miedo viajar con ella, producto de su personalidad conflictiva.

[ “No pensé que iba a pasar esto”: Nuevo eliminado de “Tierra Brava” provocó desconsolado llanto de Daniela Castro ]

“Me busca el problema, es muy pesada. Yo creo que esto no va a terminar bien, es puros celos, yo nunca había visto a alguien así. Me da miedo viajar con ella. Si sigue así, el reality me va a ayudar a salir de esta relación, es mucho dolor de cabeza”, sinceró.

Todo partió cuando Gabrieli le preguntó por su sentimientos hacia Pamela Díaz cuando compartieron en Tierra Brava. Tiempo cuando el español se mostró muy interesado en La Fiera y tuvieron intensos coqueteos.

“Estábamos bien, nos estábamos conociendo. No pasó nada, sólo juego, vacilón, reírse, coqueteo”, le explicó Fabio.

Fabio y Gabrieli no superan los celos en Tierra Brava

Posteriormente, Gabrieli se desahogó con Arturo Longton, señalando que también está agotada de que Agostini no la valore.

“Yo estoy harta de esto, no voy a correr detrás de una persona, no entré a hacer show como él (…) No sé qué pasa en su cabeza. No me incluye en sus planes. Va a perder una chica que lo ama, y a la que él ama también”, lamentó.