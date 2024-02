“A ver h*** ¿queri que llame a tu mami y le diga que te estai portando mal”: El tenso momento entre Marcial Tagle y Máximo Bolocco en ‘Top Chef Vip’

Un tenso momento se vivió este domingo en ‘Top Chef Vip’ en donde el actor Marcial Tagle resultó eliminado, pero después de que tuviera un incómodo momento con Máximo Bolocco.

Mientras veían la preparación de los pescados de sus compañeros, Tagle realizó un comentario sobre la crítica que estaba recibiendo Gissella Gallardo.

“Pero por qué va a bajar la temperatura del pescado”, dijo el actor y Bolocco respondió: “Porque metiste el pescado helado”.

Esto no le pareció nada a Marcial, quien le dijo “a ver hueón, a ver, ¿queri que llame a tu mami y le diga que te estai portando mal acá? Te mandan fletado para la casa, castigado, sin Play Station en la tarde”.

El joven con irónica sonrisa le lanzó: “Qué ahue…”.

La mala onda entre ambos

Hace unos días el hijo de Cecilia Bolocco se refirió a la mala onda con el actor. “Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato. Era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: ‘estás haciendo farándula y no te voy a responder’. Ahí él solito se fue. No hay que pescar”, dijo a LUN.

Producto de ello, en contacto con la periodista Paula Escobar del programa Que te lo digo de Zona Latina, el exesposo de Luz Valdivieso le bajó el perfil al supuesto drama televisivo.

“No vale la pena (responder)... Seguro es una broma de él porque tuvimos muy buena onda”, recalcó.

Sin embargo, según reveló Escobar, el actor no quiso asumir su responsabilidad y desde el interior de Top Chef VIP su imagen habría quedado mal, por molestar a un joven 30 años menor que él.