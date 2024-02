Marcial Tagle responde a reclamo de Máximo Bolocco y le baja el perfil a polémica en Top Chef VIP

El actor Marcial Tagle respondió a las declaraciones que realizó Máximo Bolocco en su contra y le bajó el perfil a la polémica que habría surgido entre ambos durante la participación de Top Chef VIP, programa de concurso culinario donde se integraron junto a Gissella Gallardo y el comediante Gringo mode on.

Si bien, recién el 12 de febrero se verá el ingreso de los nuevos participantes, ya llevan grabando un par de semanas. Tiempo que le bastó y sobró al hijo de Cecilia Bolocco para molestarse con el intérprete en Casado con hijos, producto de las bromas que le realizaba.

“Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato. Era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: ‘estás haciendo farándula y no te voy a responder’. Ahí él solito se fue. No hay que pescar”, relató Máximo al medio LUN.

Marcial Tagle responde a Máximo Bolocco

Producto de ello, en contacto con la periodista Paula Escobar del programa Que te lo digo de Zona Latina, el exesposo de Luz Valdivieso le bajó el perfil al supuesto drama televisivo.

“No vale la pena (responder)... Seguro es una broma de él porque tuvimos muy buena onda”, recalcó.

Sin embargo, según reveló Escobar, el actor no quiso asumir su responsabilidad y desde el interior de Top Chef VIP su imagen habría quedado mal, por molestar a un joven 30 años menor que él.