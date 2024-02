“Déjate de hablar hue…”: Paulina Nin arremetió contra Pincoya tras polémico comentario en Top Chef VIP

En una reciente emisión de Top Chef VIP, el ambiente se caldeó cuando Paulina Nin, ex animadora del Festival de Viña, y Pincoya, la ex jugadora de Gran Hermano Chile, protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante la competencia de preparación de la tradicional cazuela chilena.

El conflicto se desató cuando Jennifer Galvarini elogió la destreza de Marcial Tagle en la cocina. Mientras observaba el gesto del actor, Berta Lasala comentó, “Eso es macho recio”. Fue en este momento que Galvarini hizo un comentario que no cayó bien a Paulina Nin. “Ya me cayó bien Marcial. Lo quería torcer y ahora no lo voy a torcer”, expresó la chilota, desatando la molestia de Nin.

En respuesta, Paulina Nin lanzó una frase contundente, “A quién vas a torcer tú, déjate de hablar hueas”, generando sorpresa entre sus compañeros. Pincoya no se quedó atrás y defendió su posición, afirmando: “Yo hablo lo que yo quiero, ¿cuál es el problema?”.

La tensión continuó con Paulina confrontando a Pincoya sobre sus comentarios: “Si lo sé, pero eso de… ¡pa’ qué! Dices que vas a torcer a la gente”, le dijo. La chilota respondió con calma, asegurando que “es de talla, hay que reírse un poco igual”.

Cabe destacar que no es primera vez que ambas participantes tienen un roce de palabras en el programa.

Revisa el momento aquí.