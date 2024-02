¿Qué le pasó a Shirley Arica?: interpuso denuncia por clasismo, racismo y homofobia y mandó a ciertas personas a la “m...”

Unos mensajes sin tanto contexto, hacen especular. Y es que la participante ‘Tierra Brava’, Shirley Arica, publicó dos stories que encendieron las alarmas entre sus seguidores.

“Llegando recién a casa después de poner una denuncia contra gente clasista, racista, homofóbica, etc”, escribió la peruana sobre una foto en donde aparece una mujer.

Luego, subió un texto bastante fuerte: “Me di cuenta....tarde pero como dicen....nunca es tarde! Nací sola y moriré sola...toda la gente que siempre me rodeó y estuvo ahí, se pueden ir a la m...seguiré dedicada a mis coas y sin importante nada más. Adiós amiguis”.

Storie Shirley Arica Captura Instagram

Storie Shirley Arica Instagram

No lo pasa bien...tampoco en el reality

A pesar de que los capítulos del reality de Canal 13 van desfasados con el tiempo real, en ‘Tierra Brava’, Arica tampoco lo pasa bien.

Tiene un romance con Arturo Longton y tuvieron una discusión luego de una actividad donde se dieron un apasionado beso. “Me puse a pensar después en ya sabes qué po’ (su esposa Daphne Bunney)... y la sentí así como.. me puse en la otra posición y debe ser terrible. Me tiene como con angustia”, dijo.

Posteriormente comenzó la discusión con su actual pinche, en donde Arturo le recordó a Shirley que ella le dijo una vez que “te ibas a terminar aburriendo de mí”.

“¿Te estás aburriendo o qué?”, la preguntó Arica, mientras que la conversación subía de tono. De hecho, hasta la peruana acusó a Longton de “cagarle la cabeza”.

“Sigue hablando hue... que no tienen nada que ver. ¿No entiendes eso? No, no entiendes, porque si no, no lo seguirías haciendo. Aburre hablar lo mismo del día anterior (...) No pensé que me ibas a decir semejante estupidez”, agregó.

Acto seguido, Longton se indignó y salió del cuarto:”Me aburrí, me aburrió, que se vaya a la pu...”, comentaba.