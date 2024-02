Revelan la frase de la rutina de Jorge Alís por la cual lo habrían censurado en “Juntos: Chile se levanta”

El viernes pasado se realizó el evento solidario “Juntos: Chile se levanta”, para los damnificados de los incendios en la Región de Valparaíso. En esta instancia participaron comediantes y uno quedó abajo y acusó censura: Jorge Alís.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guión que mandamos, y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir y después de eso... Y ahora, como que se decían cosas, no se podían decir ciertas cosas en la televisión”, alegó el argentino en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Alís explicó cuál era el contenido de su rutina: “Teníamos crítica social que parece que no servía. Nos vamos (...) Es una mierda que haya censura. En esa censura de mierda. Veníamos apoyar y no se pueden decir, no sé por qué”, lamentó en el video.

La frase de la polémica

De acuerdo a El Filtrador, la rutina del comediante incluía un chiste que decía “y el merluzo, callampín bombín”.

Las fuentes indicaron al medio que la producción del evento le pidió a Jorge Alís borrar esa parte, debido a que el Mandatario estaba en el evento.