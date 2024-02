Trini Cerda ganó una amiga en ‘Top Chef Vip’: “Gracias por abrazarme cuando tenía pena, por tirarme las mechas”

Trinidad Cerda es una mujer que sabe de programas de TV y de participación...además de convivencia. La exmiembro de ‘Gran Hermano’ y ‘Top Chef Vip’, compartió en este último programa con muchos famosos y hubo a una, a quien agradeció su amistad.

Mediante su cuenta de Instagram, Trini dedicó unas sentidas palabras para Paulina Nin de Cardona. “Y pensando, saqué esta conclusión; Nunca he ganado un programa de televisión hasta ahora, pero doy gracias a Dios por los amigos que se han quedado”, comenzó el escrito.

“Paulina Nin de Cardona gracias por acompañarme, por abrazarme cuando tenía pena, por tirarme las mechas cuando lo necesitaba y por ser una tremenda mujer que enseña y que ha luchado para estar donde está.Te quiero. Mucha admiración”, terminó.

Sin embargo, en la misma publicación algunos seguidores se sorprendieron con el mensaje, ya que acusaron a la otrora animadora del Festival de Viña del Mar, de ser muy agresiva.

“Pero si Tú y pincoya son ganadoras !!! dile a Paulina que no sea tan enojona con pincoya y que en el mundo hay que aceptar a todas las personas tal cual y como son”; “Paulina es old school entonces no nota a veces lo fuerte que son sus comentarios pero es un persona muy real y muy cariñosa”; “Sus comentarios eran pasivos agresivos Trini!”, fueron algunos de los escritos que le dejaron sus seguidores.