“Cocina mejor yo”: Pincoya defendió a Máximo Menem y respondió a Carlyn tras polémica en ‘Top Chef’

La participante de Top Chef VIP, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, ha salido al frente de la polémica generada por su decisión de salvar a Máximo Bolocco en lugar de a Carlyn Romero en la última gala del programa culinario. Ante las acusaciones de que la producción habría influenciado su elección, Pincoya fue enfática al desmentir tales afirmaciones.

“Yo lo salvé a él porque iba recién ingresando... Sentí que estaba en desventaja”, explicó Pincoya en entrevista del programa de YouTube ‘La Exclusiva’, desmintiendo cualquier sugerencia de manipulación por parte del equipo de producción. En un acto de defensa hacia Máximo, la participante dejó claro que su elección fue basada en criterios culinarios y no externos.

[ LEE TAMBIÉN: “Nunca en su vida entró a una cocina. No sabe lo que es”: Animadora argentina arremete contra Máximo Menem por su participación en “Top Chef” ]

“No me arrepiento de haberlo salvado”

Además, Pincoya aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje contundente a quienes critican a Máximo: “Cuando la gente dice que no cocina, tengo que decir que sí cocina, cocina mejor que uno, mejor que yo, y no me arrepiento de haberlo salvado... Si él me gana, me sentiría super orgullosa”.

Respecto al aparente enojo de Carlyn Romero, Pincoya aclaró que su decisión no obedeció a criterios de antigüedad en el programa, como inicialmente había pensado. “En un inicio, pensé que tenía que salvar a alguien para que no vaya nominado. En ese caso, iba a salvar al más antiguo, pero no fue así”, explicó.

Con esta declaración, Pincoya busca zanjar la controversia y reafirmar su postura en la competencia, destacando la importancia de la justicia y la imparcialidad en la evaluación de los participantes. Mientras tanto, la tensión en Top Chef VIP continúa, y los espectadores esperan con ansias los próximos desafíos culinarios y desenlaces emocionantes.

[ LEE TAMBIÉN: “Me encantaría salir contigo”: Pincoya declaró su amor por Junior Playboy y anunció su debut en OnlyFans ]