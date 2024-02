“No sé nadar, ni a lo perrito”: Naya Fácil reveló inconveniente tras confirmar candidatura a Embajadora de Viña

Este martes, la influencer Naya Fácil, sorprendió a sus “facilines” al anunciar su candidatura a Embajadora del Festival de Viña 2024. Solo en cuestión de horas, tras preguntar cómo era el proceso, la joven logró conseguir apoyo del medio Tiempo X y confirmó que competirá por el trono viñamarino.

“Tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña. He ido a Viña en sus buenos momentos, en sus malos momentos…”, expresó en conversación con sus seguidores.

“Miren, esta es una escalera. primer peldaño, vamos por el reinado de Viña. Segundo peldaño, vamos por alcaldesa de Maipú. Tercer peldaño, presidenta de Chile”, bromeó.

[ LEE TAMBIÉN: Candidatos a Embajadores del Festival de Viña 2024: Conoce a los rostros que buscarán el título ]

Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos, cuando la influencer se percató de un pequeño detalle que podría ser un obstáculo si llega a conseguir el trono de embajadora. “Tengo un pequeño inconveniente”, anunció la influencer a solo minutos de anunciar que sería candidata a embajadora de Viña.

“Yo pensé que como ahora se llama Embajadores de Viña del Mar, no había piscinazo”, explicó la joven, para luego añadir el problema que se le presentó: “Yo no sé nadar”.

“Esto es en serio, yo no sé nadar, ni a lo perrito. No sé flotar, me hundo”, confesó la influencer.

Sin embargo, y como para Naya nada es imposible, comenzó enseguida su búsqueda de datos para “aprender a nadar en una semana”. “Busco clases de natación intensiva, urgente”, anunció en su red social.