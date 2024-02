Eskarcita se sincera sobre su quiebre amoroso: “Pasé por todos los estados, desde sorprendida a perrita atropellada”

Hace un par de días que Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, dio a conocer que se encontraba en una relación amorosa, pero el mismo día terminó con un desconocido muchacho tras descubrir una desagradable mentira de parte de él.

“Estaba tranquilamente existiendo y una niña (por redes sociales) me dice ‘te tengo que contar algo’ y me manda la historia de una loca que dice ‘me dijeron que me parecía a la Eskarcita, qué insulto más feo’. Yo dije ‘qué patuda’”, contextualizó en su cuenta de Instagram.

“Lo que me pareció raro es que se seguía con el loco que estoy ahora, en su cuenta privada, así que ahí quedé ¿y esta quién es?”.

Acto seguido, y tras descubrir su pasado, Gálvez decidió poner fin a esa relación. “Lo pateé, lo bloqueé y le dio lo mismo. Le dije que no me hablara más… ¡y no me habló más!

¿Qué pasó con el desconocido?

Ahora, la exparticiptante de “Gran Hermano” se sinceró sobre este drástico e inesperado término de su romance, asegurando que “fue una noticia inesperada de su pasado, yo pensaba que todo iba perfecto así que pasé por todos los estados, desde sorprendida a perrita atropellada”, relató en una conversación con Las Últimas Noticias.

“Yo creo que lo que identificó a varias fue que le dije que no me hablara más y de verdad no lo hizo, y eso creó un debate (en sus redes) con los hombres que no entendían eso, y una obviamente quiere que le insistan”, explicó esta conducta.

En esa línea, aseguró que esta situación no ha cambiado puesto que hasta el día de hoy no han tenido ningún contacto. “Así que yo creo que ya terminamos. Mi vida sigue, por eso quise eliminar todos los videos (hablando de él)”.

“No voy a estar triste por alguien, tengo más proyectos (...) Nos conocíamos hace poco, así que da igual”, sentenció en la entrevista.