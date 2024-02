La manifestación de Naya Fácil: la joven recordó que se mandó a hacer un banda de Reina de Viña el año pasado

La querida joven de las redes sociales, Naya Fácil, oficializó su candidatura al reinado del Festival de Viña del Mar 2024, el cual desde el año pasado se apodan como “embajadores”. Sus “facilines” están manos a la obra para convertir a la joven como la ganadora.

Sin embargo, esto no es la primera vez que Naya sueña con la corona de Viña del Mar, sino que desde el año pasado que ella tiene la intención de ser electa como la “Reina” del Festival. Es más, se mandó a hacer su propia banda de Reina de color rosa palo y con cristalería plateada.

Esto se lo mostró a sus “facilines” en marzo del año pasado, en donde desempacó su banda llena de risas. “A mí me gusta humillarme sola”, bromeó la joven. Naya explicó que no pudo postularse debido a que estuvo muy ocupada con su rifa del departamento que realizó a principios de 2023.

Ella estaba súper emocionada por mostrarle la banda, y posó con ella a punta de risas. Naya no podía contener sus carcajadas, “esta es la peor vergüenza que voy a pasar en mi vida”, dijo. Naya posó con la banda, y aseguró que ahora no sabía qué hacer con este objeto.

En tiempo real, Naya Fácil contó que ella botó su banda cuando se cambió a su nueva casa.

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

Naya no sabe nadar

Ahora que la candidatura va en serio, la joven reflexionó cómo ella se posiciona en comparación con los rostros femeninos que están en el ambiente televisivo y que se postulan al reinado. “Realmente yo nunca voy a poder ser como las chicas de la tele, ni nada de eso”, comenzó.

“Todas las chicas que se han postulado en los años del reinado de Viña, yo creo que se preocupan caleta por lo que comen, pero yo no estoy ni ahí con la cuestión. Imagínanse yo estoy comiendo una pizza, quizás cuántas cámaras van a ir. No estoy ni ahí”, aseguró Naya.

Anteriormente, Naya se acordó de un problema que tiene que sortear antes del resultado de las votaciones para conocer a la próxima embajadora de Viña del Mar. “Yo pensé que no había piscinazo. Clases de natación ahora ya”, bromeó la joven.

“Qué piscinazo, yo no sé ni nadar, tengo una semana (para aprender). Esto no es chiste, es en serio, yo no sé nadar ni a lo perrito, no sé flotar. Me voy al fondo”, dijo Naya, quien abrió una caja de preguntas para que le dieran datos de clases de natación intensivas.