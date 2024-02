Eva Gómez se sinceró sobre la pena más grande que ha experimentado: “Son dolores inexplicables”

La animadora Eva Gómez abrió su corazón en el último capítulo de su podcast con Nicolás Solabarrieta, en donde habló de los fallecimientos de sus seres queridos tras ser consultada por el dolor más grande que ha vivido.

“La pérdida de mi hermano fue peor que la de mi papá... yo creo que los padres de uno tienen que irse naturalmente. Uno se prepara un poco para perder a los padres”, comenzó Eva.

En esa misma línea, la animadora señaló que “unos padres nunca están preparados para perder un hijo, es anti natura. De hecho, no tiene ni nombre, si a ti se te muere el marido, eres viuda. Se te muere tu papá o mamá eres huérfano”.

“Si se tiene un hijo no tiene nombre porque la naturaleza no está preparada para que se muera. A mí me pasó que mi hermano era un par mío, imagínate la pérdida de un hermano, es horrible y para mi madre fue perder a su hijo”, continuó.

“Son dolores inexplicables y son muy duros. Son dolores para siempre, uno aprende a vivir con ellos, pero siempre va a estar ahí. Después, se transforman en recuerdos, en cosas más lindas, pero es un choque”, cerró Eva Gómez.