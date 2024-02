“No había día que no pensara en ella”: Nicolás Solabarrieta confesó cómo se dio cuenta de que se empezó a enamorar de la Guarén

Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres son una de las pocas parejas que sobrevivieron al encierro de “Tierra Brava”. Sin embargo, el exfutbolista confesó que tuvo algunas dudas puesto que no sabía si es que lo que sentía por Guarén era real.

Pero todo cambió cuando la joven de 24 años tuvo que abandonar la hacienda tras perder el duelo de eliminación con Jhonatan Mujica, momento en donde el hijo de Ivette Vergara quedó devastado.

“Cuando ella salió del reality, ahí yo me di cuenta que realmente me estaba enamorando mucho porque no había día que no pensara en ella”, reveló en el más reciente episodio del podcast de Eva Gómez.

Según las palabras de Nicolás, él creía que solamente vivían intensamente sus sentimientos porque estaban todo el día juntos. De hecho, el joven explica que cuando ella se fue su romance se “podía ir para dos lados: la extraño un montón o de a poquito, con los días, se me empieza a pasar y empiezo a vivir mi reality solo”.

“Pero yo la extrañé tanto todos los días, así que dije no, esta chica me gusta en serio. Entonces quiero ver qué pasa afuera”.

Sobre cómo ha sido la relación después del encierro de Canal 13, Nicolás comentó que todo se ha dado “mejor de lo que ya era adentro. O sea, somos más parecidos de lo que pensábamos (...) Sus locuras me complementan un montón”.

“¿O sea, ustedes se habrían elegido afuera también?”, consultó Eva. A lo que Solabarrieta respondió: “Sí, siendo sincero”, contestó sin pensarlo.

“Salió antes que yo, se podría haber abierto a conocer a otras personas y decirme que quería seguir con su vida”, ejemplificó sobre un posible escenario en donde Valentina no hubiese estado interesada.

“Ella salió muy enganchada. Ella decía ‘me encanta, me encanta’”, le dijo la animadora del espacio.