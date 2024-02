“La encuentro mar… sonriente”: Daniela Aránguiz y Luis Mateucci hicieron pebre a Dani Castro y ella tomó drástica decisión

Daniela Aránguiz llegó con polémica a “Tierra Brava”, y es que la modelo junto a Luis Mateucci hablaron pestes de Daniela Castro en una actividad, provocando el enojo de su compañera de encierro.

Todo comenzó cuando ambos se encontraban en una cena junto a Karla Constant, quien les consultó quién era la persona más doble cara de la casa.

“Siento que tengo su mirada todo el día encima. Me tira flores y después me ataca de la nada, está muy metida en lo que hago y dejo de hacer. Junior, Botota y todo el mundo piensa lo mismo de ella. Ella hace galletas para quedar bien y comprarse a la gente”, opinó el trasandino sobre la exMasterChef.

Por su parte, Aránguiz estuvo de acuerdo con las palabras de su pareja: “Creo que ella tiene doble discurso. Siento que cuando peleamos se me rompió algo con ella, ojalá podamos retomar la relación. La encuentro mar… sonriente, y creo que igual está picada porque creía que podía tener algo con Luis. Y Luis también le coqueteaba”, sostuvo.

La reacción de Dani

Dani no podía creer las palabras que estaba escuchando, no podía creer lo que estaban diciendo sobre ella. “¡El medio rollo! Esta gente me odia. Me encanta importarle a la gente y que Luis Mateucci se crea tan importante”, dijo, y se mostró decepcionada de sus compañeros.

Tras la actividad, cuando Luis, Chama y Daniela volvieron a la casa y se percataron que los demás pudieron escuchar todas sus palabras.

“Siempre tengo que llegar dejando la c…”, dijo Aránguiz, y se mostró arrepentida de haber hablado mal de su compañera. En tanto, Nicolás Solabarrieta reprendió a Luis y Aránguiz por sus dichos, considerándolos demasiado duros.

“No sé qué problema tienen conmigo, lo sentí totalmente personal. Lo único que voy a pedir es que no me vuelva a decir ‘Dani, ¿qué postrecito vamos a tener hoy?’. Estoy aburrida de hablar con esa gente que cree que los miro todo el día. Me molesta que Luis no me lo diga a la cara, ¿cómo puede ser una persona tan falsa?”, manifestó Dani a sus amigos sobre lo ocurrido, y Miguelito le aconsejó que deje de cocinar para todos.