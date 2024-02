¿Les cayó bien a los suegros?: Guarén reveló qué pensaron sus padres sobre Nicolás Solabarrieta

Al convertirse en la nueva eliminada de “Tierra Brava”, la joven Valentina Torres no sólo dejó atrás la competencia, sino también a su pololo de reality, Nicolás Solabarrieta. Una vez que establecieron una relación, no se separaron hasta la salida de la Guarén.

Ya en el mundo real, la relación entre ellos se mantiene sólida, y cada vez están formalizando más su unión. Es más, ya ambos conocieron a sus suegros, y Valentina le contó a Publimetro la impresión que tuvieron sus padres de su yerno.

“Mis papás aman a Nicolás, lo aman”, partió contando. “Mis papás viven fuera de Santiago, entonces para ir a verlos tenemos que quedarnos allá. No es como cuando a una le presentan a los suegros y vas por el día”, reveló la joven.

“Nos quedamos todo un fin de semana juntos, se conocieron y lo amaron. ¿Quién no va a querer a Nicolás Solabarrieta? Es un hombre caballero, con una educación y valores increíbles. Es una persona muy honorable, y claramente mis papás van a estar feliz que esté con una persona así”, continuó Guarén.

Finalmente, sobre Fran y el resto de sus amigos también le dieron el sello de aprobación al hijo de Ivette Vergara. “Les encantó, les encanta verme feliz y con alguien que me respeta. Que sea un hombre caballero. Nicolás me protege, me cuida y me equilibra en varios ámbitos”, cerró.