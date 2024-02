“¡No da más!”: Aseguran que José Antonio Neme atraviesa difícil momento que lo llevará a salir de pantalla

El periodista José Antonio Neme, una de las figuras destacadas de Mega, planea tomar un descanso durante el mes de marzo, según revelaciones recientes en el programa “Que te lo digo”. De hecho, el panelista de dicho espacio, Luis Sandoval, aseguró que el animador de Mucho Gusto estaría enfrentando un nivel de estrés laboral considerable, lo que lo habría llevado a tomar la decisión de ausentarse un buen tiempo.

Según Sandoval, durante una conversación con Neme, este último expresó su agotamiento, mostrando signos físicos evidentes de cansancio como pérdida de peso y ojeras pronunciadas. “No da más, está cansado e incluso está más delgado. Se le ve que está ojeroso, que no da más en pantalla. Él requiere un respiro y eso es lo que él me plantea ayer, cuando converso con José Antonio Neme. Dice ‘estoy súper cansado. No doy más’”, señaló el comunicador.

La decisión de Neme, al parecer, ya está tomada y será irrevocable. “Me revela una decisión que es irreversible, una decisión que yo sé que la gente va a decir, ‘pero cómo’. Me cuenta de forma exclusiva que estará un mes fuera de pantalla de Mucho Gusto y fíjense que justo en marzo, cuando comienza el cambio de programación cuando los canales tiran toda la carne a la parrilla, cuando comienzan las nuevas temporadas, cuando llegan los panelistas nuevos. Cuando todo cambia, José Antonio Neme no estaría presente. Va a estar todo marzo fuera”, agregó Sandoval.

Confirmaron la información

Fuentes cercanas a Mega confirmaron que José Antonio Neme se tomará sus vacaciones en marzo. Si bien reconocen su cansancio, atribuyen este hecho al período de intensa actividad noticiosa de los últimos meses, informó FM Dos.

Además, según el mismo medio mencionado, descartan rotundamente que la decisión esté relacionada con un supuesto estrés laboral, destacando que estas vacaciones corresponden al periodo establecido para el descanso del periodista.