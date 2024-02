Pincoya recibió feroz reto del jurado de “Top Chef Vip” por su mal hábito en la cocina

Jennifer Galvarini, más conocida popularmente como “Pincoya”, se llevó un feroz reto de parte del jurado de “Top Chef Vip”, y es que la oriunda de Chiloé nuevamente realizó una mala acción en la cocina.

Todo comenzó cuando la exparticipante de “Gran Hermano” estaba en la prueba de nominación, en donde le tocó preparar un típico plato de la gastronomía peruana: lomo saltado.

En ese momento, los chefs Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjmín Nast la encontraron comiéndose sus ingredientes mientras se encontraba revolviendo la carne.

“¡Pincoya, quedan dos minutos, emplata y deja de comer!”, le gritó Nast desde el mesón del jurado, totalmente indignado.

“¡No tiene nada!”, agregó Fernanda, también molesta.

“Pincoya deja de comer la comida, por favor”, le dijo Benjamín nuevamente, mandándola nuevamente a emplatar puesto que quedaba menos de un minuto para finalizar el desafío.

Acto seguido, la oriunda de Chiloé comenzó a realizar este último paso mientras reclamaba: “No me presionen porque me pongo nerviosa”, comentó sonriendo, desatando la risa de sus compañeros puesto que no es primera vez que la sorprenden probando más de un bocado de los ingredientes.