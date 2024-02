“No quiero que intervengas más”: Shirley Arica le hizo una tajante petición Miguelito sobre su relación con Arturo Longton

Un nuevo avance de “Tierra Brava”, un nuevo conflicto entre Arturo Longton y Shirley Arica. Esto surgió después del enojo de la Leyenda que lo motivó a retirarse de la prueba individual, por lo que quedó como uno de los nominados para enfrentarse al proceso de eliminación.

Shirley Arica mientras conversaba con Miguelito, se quejó por ser ignorada por Arturo. “Salgo y ni siquiera me habla, lo llamo y no voltea. Que se vaya a la mierda”, dijo la Patrona. Ella fue a entregarle unos huevos a su pareja de reality y tuvieron una cortante conversación.

“Te estoy llamando hace rato y me ignoras”, le dijo Arica y él respondió que no la escuchó. “Te llamé para preguntarte cómo te fue, qué pasó, pero te fuiste de largo”, le reclamó a Longton antes de irse.

La firme petición a Miguelito

Después de esto, Shirley tomó una decisión que involucra a Miguelito. Ella le dijo al comediante, “te voy a pedir un favor. De ahora en adelante, no quiero que me vengas a decir nada referente a Arturo. Yo no quiero que intervengas más”, le dijo tajantemente.

Miguelito le contestó que lo hacía por el bien de ambos, pero la Patrona insistió. “Ya no quiero que te metas más en el tema”, cerró.