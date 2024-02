“Qué le hice yo a qué mujer? A Jorge lo conocí separado hace seis meses”: Maite Orsini se defiende tras acusaciones en redes

Sin duda que si Jorge Valdivia sigue subiendo fotos en Instagram, habrá todo tipo de noticias. En el post de la foto con su hermano Claudio, le respondió a sus seguidores, hablando de Maite Orsini, Daniela Aránguiz y hasta de Luis Mateucci.

Y hasta la diputada se involucró en la publicación para responder a una seguidora, aunque luego borró el comentario.

El sitio Infama lo capturó, y Orsini escribía: “Qué le hice yo a qué mujer? A Jorge lo conocí separado hace seis meses y viviendo en un departamento de soltero”.

“Acaso las mujeres solteras de 35 años solo debemos salir com hombres que no tengan ex? eso no existe”, terminó.

Comentario de Maite Orsini Captura Infama

El desayuno de cumpleaños

La pareja ha estado muy activa en redes sociales y este viernes no fue la excepción, en el cumpleaños de la diputada. Ella misma subió una storie con el desayuno que le llevó su amado a la cama.

Ella fotografió el desayuno en la cama que le preparó el Mago, el cual consistía de una leche de chocolate, pampitas integrales, palta molida y torrejas de jamón y queso. “Se valora el esfuerzo”, escribió.