“Se valora el esfuerzo”: Maite Orsini alardeó del desayuno que le preparó Jorge Valdivia en sus redes sociales

El romance entre Maite Orsini y Jorge Valdivia sigue floreciendo, y después de su destape en la entrevista Velvet, ya es totalmente público. Lejos está la época del secreto a voces, y se dedican mensajes e historias en sus redes sociales.

Esta semana, el exfutbolista elogió a la diputada en sus comentarios de Instagram tras el consejo de un seguidor de que la cuidara. “Ella es grande se sabe cuidar sola, es profesional, seca, linda, tremenda mujer, es perfecta”, escribió.

El alardeo de Maite

Ahora es el turno de la parlamentaria, Maite Orsini, quien le dedicó una historia esta mañana que pasó junto a su pareja, Jorge Valdivia. Se la jugó e incluso lo etiquetó en la imagen que subió a su cuenta de Instagram.

Ella fotografió el desayuno en la cama que le preparó el Mago, el cual consistía de una leche de chocolate, pampitas integrales, palta molida y torrejas de jamón y queso. “Se valora el esfuerzo”, escribió.

Es más, de acuerdo a lo publicado por el portal de farándula Infama, la diputada también habría comentado en la imagen de Jorge Valdivia, donde escribió su romántico mensaje. En este mensaje se abría defendido de una persona que le acusó de hacerle daño a Daniela Aránguiz

“¿Qué le hice yo a qué mujer? A Jorge lo conocí separado hace 6 meses, y viviendo en un departamento de soltero. ¿Acaso las mujeres de 35 años sólo debemos salir con hombres que no tengan ex? Eso no existe”, escribió.

Historia de Maite Orsini Fuente: Instagram