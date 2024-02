“Es profesional, seca, linda, tremenda mujer, es perfecta”: Jorge Valdivia no se cansó de demostrar amor a Maite Orsini

Jorge Valdivia subió una foto con su hermano Claudio y provocó una ola de reacciones de todo tipo. Desde comparaciones con la pareja de su exesposa, hasta mensajes para la diputada Maite Orsini.

“Está más rico Luis Mateucci”, le escribió en la publicación una seguidora y acto seguido el exfutbolista le contestó: “Se equivocó de Instagram señora”.

Y claro, Daniela Aránguiz está de polola del argentino, que se convirtió en finalista de ‘Tierra Brava’.

Pero los comentarios no terminaron ahí, porque los cibernautas sacaron a relucir la relación entre el ahora comentarista deportivo con la parlamentaria.

“Cuida a la Maite”, publicó otra seguidora y Valdivia le contestó con tremendo fatality: “Ella es grande se sabe cuidar sola, es profesional, seca, linda, tremenda mujer, es perfecta”.

Comentario de Jorge Valdivia Instagram

La salida del clóset de la relación

La diputada Maite Orsini habló largo y tendido con Revista Velvet hace ya varias semanas, y confesó el romance con el exfutbolista Jorge Valdivia, de quien contó que llevan un par de meses de relación “exclusiva”, y otro tiempo más saliendo, desde que se vieron por primera vez en un evento.

En la entrevista, la abogada se sinceró a corazón abierto y reveló todas las cualidades que le gustan de Valdivia y cómo logró conquistar su corazón.

“Es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé... Cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta. Todos los días busca alguna manera de hacerme feliz”, sinceró.

De la personalidad de comentarista deportivo dijo también que lo encuentra “muy simpático. Es divertido, es rápido, es amoroso. Se reía mucho, me molestaba, me metía goles. Y era así de simpático con toda a gente”, dijo recordando una actividad que compartieron como pareja.