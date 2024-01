“Me pica el tomate como me gusta”: Maite Orsini confiesa qué adora de Valdivia y responde si está enamorada

La diputada Maite Orsini habló largo y tendido con Revista Velvet y confesó el romance con el exfutbolista Jorge Valdivia, de quien contó que llevan un par de meses de relación “exclusiva”, y otro tiempo más saliendo, desde que se vieron por primera vez en un evento.

En la entrevista, la abogada se sinceró a corazón abierto y reveló todas las cualidades que le gustan de Valdivia y cómo logró conquistar su corazón.

[ Daniela Aránguiz dejó claro que le sobra amor propio con atrevida frase: “Todo Chile quiere estar conmigo” ]

“Es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé... Cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta. Todos los días busca alguna manera de hacerme feliz”, sinceró.

De la personalidad de comentarista deportivo dijo también que lo encuentra “muy simpático. Es divertido, es rápido, es amoroso. Se reía mucho, me molestaba, me metía goles. Y era así de simpático con toda a gente”, dijo recordando una actividad que compartieron como pareja.

Maite Orsini habla de su relación con Jorge Valdivia

Respecto a cómo Valdivia logró cautivarla, confesó que fue por su preocupación.

“Estando. Estuvo ahí todos los días difíciles. Llegaba a la casa triste (...) y el siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo. Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”.

Finalmente, ante la pregunta si se encuentra enamorada reveló que “No sé. Estoy bien”, además de contar que por le momento, continuarán viviendo por separado, por los hijos de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.