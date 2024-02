“Fuimos impulsivos” y “Nos faltó paciencia”: Gala Caldirola se sinceró sobre su quiebre matrimonial con Mauricio Isla

En un revelador capítulo de “La Cabaña”, Gala Caldirola compartió detalles sobre el fin de su matrimonio con Mauricio Isla. Durante la “Fogata de la verdad”, la modelo fue consultada por su amiga Laura sobre su “mea culpa” respecto a su quiebre con el exfutbolista.

[ LEE TAMBIÉN: Gala Caldirola habla sobre su enemistad con Oriana Marzoli: “Ella está obsesionada conmigo” ]

La española partió señalando que, a su parecer, no hay una culpa de por medio, ya que la separación no ocurrió por deslealtades o terceras personas. “Ninguno de los dos fue culpable, no hubo traición ni pelea. La presión durante la pandemia nos afectó, nos faltó paciencia”, afirmó Caldirola.

“Fue una época de mucha presión, encerrados (...) creo que nos faltó paciencia a los dos, fuimos impulsivos”, sostuvo la influencer.

Además, fue consultada por la propia conductora del espacio, sobre una posible reconciliación con el padre de su hija. “No lo sé, somos de los pocos matrimonios que no ha tenido un remember, nunca lo hemos vuelto a intentar”, señaló Gala.

Sobre su tiempo junto al futbolista chileno, Caldirola aseguró que “ha sido la relación más bonita que he tenido en la vida”.

Enseguida, la conductora Karen Doggenweiler le planteó la pregunta sobre su actual relación con Isla. “¿Hoy son amigos, tienen una buena relación, se llevan bien además de ser papás?”. “A veces hay roces, diferencias, pero nunca hemos tenido una mala relación, no sé si de amigos, pero si hay mucho cariño, mucho respeto”, confesó la española.

Finalmente, se refirió a su cercanía con la familia del jugador. “Para mí son mi familia, independiente de todo y ellos también me hacen sentir eso... Siempre hay un espacio para mí en su casa y ellos saben que en la mía también”, expresó.