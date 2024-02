“Llega uno de los productores y me dice…”: Marlen Olivari contó el entretelón del espectáculo de Javiera Contador donde fue pifiada

Una de las comediantes que se va a presentar en esta edición del Festival de Viña del Mar, fue pifiada en un festival regional ad portas de pisar la Quinta Vergara. Se trata de Javiera Contador, quien tuvo que acortar su rutina y retirarse del escenario del Festival de Coihueco después de ser pifiada por la audiencia.

La animadora de dicho certamen fue Marlen Olivari, y contó cómo fue el tras bambalinas de esta accidentada presentación. Ella relató lo sucedido en el programa “Tal Cual”, donde es panelista, y partió señalando que la presentó ante 15 mil personas, y se retiró para irse a cambiar de vestido.

“Este es el momento, todo el equipo sabía que yo me iba a cambiar de vestido. Voy a mi camarín, empiezo con mi equipo, mi asistente y todo. Me saco los zapatos, bajando los cierres”, relató Marlen. Ella se estaba relajando, tomándose su tiempo considerando que Contador tenía que estar 40 minutos en el escenario.

Lee más: Este es el chiste que provocó las pifias en la rutina de Javiera Contador: “Que los hombres sepan que no son los únicos que se sacuden”

“¡¿Dónde está la animadora?!”

“Estoy recién empezando a cambiarme el vestido que tenía puesto, estaba desnuda, y me gritan ‘¡Marlen! ¡Marlen! ¡¿Dónde está la animadora?!’ (...) Llega uno de los productores y me dicen ‘Marlen, la están pifiando’. Me llegaron a contar cuando la estaban pifiando mucho, esperaron un rato (antes de llamarla)”, contó.

La producción la llamó para que despidiera a Javiera Contador del escenario, y realizara todas las formalidades que se dan al terminar un espectáculo. “Yo creo que en tres segundos, me puse los zapatos rápidamente, subí a calmar un poco el tema, y ella ya se estaba despidiendo, pero había que entregarle el galardón”, señaló Olivari.