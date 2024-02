“Me trataba de pu...”: Laura Prieto recordó feroz pelea que tuvo con Ignacia Michelson

Durante el último episodio de “La Cabaña”, Laura Prieto abrió el libro de los recuerdos para revelar detalles impactantes sobre su rivalidad con Ignacia Michelson.

En una charla franca con Gala Caldirola, Ignacio Lastra y Mario Ortega, la modelo no escatimó en detalles al describir a Michelson como su “némesis”. “No sé por qué se la agarró conmigo. Tuvimos una pelea bastante fuerte”, confesó.

Además, Prieto compartió: “Ella no me saluda, nada. A mí me da lo mismo, sí. Nos topamos en eventos, fiestas y todo”.

“Casi nos agarramos a combos”

La uruguaya recordó el tenso incidente que tuvo lugar durante su participación en el reality “Resistiré”, donde ambas compitieron. “Ella y Manelyk González, a quien también aprecio mucho, de un día para otro empezaron a decir que era fome, me trataban de pu***, y lo más feo es que ninguno de mis compañeros me defendía, todos se quedaban callados” , reveló.

“Pasó que me pilló volando bajo, obviamente, la convivencia, sin comer, tuvimos una noche de carrete. Tuve un encontrón muy fuerte, donde nos dijimos cosas muy fuertes, casi nos agarramos a combos con Michelson” , añadió. según consignó Página 7.

Finalmente, Laura Prieto aclaró que “ella también me dijo cosas muy fuertes y se metió con mi hija, y a mí si se meten con mi hija yo me transformo en un monstruo, porque son personas que no tienen ni idea de las cosas que he pasado”.

La modelo concluyó la conversación haciendo referencia a su diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad: “Yo he vivido una vida bastante dura, espero poder algún día hablar de eso, que me ha traído muchas secuelas”.