Luis Mateucci dispuesto a todo con Daniela Aránguiz: “Feliz de tener un hijo con ella”

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, se encuentran disfrutando de lo lindo su relación, la que retomaron tras el ingreso de la exmekano a Tierra Brava. Ahora los tortolitos se han mostrado más unidos que nunca, incluso compartiendo con los hijos de ella, con quienes se fueron a Viña del Mar, en medio de la fiebre festivalera.

En medio de su visita a la ciudad jardín, el trasandino fue consultado por T13 sobre su relación con los retoños del Mago Valdivia y Daniela Aránguiz. “Estamos acá en Viña con los hijos de ella, es una experiencia nueva para mí, vine con ella, vine como amigo de los hijos y yo estaba buscando planes para hacer y ya la paso bien, puedo tener mis defectos como todos, pero trato de pasarlo bien”.

“Trato de opinar, pero no opino, cachetada acá, cachetada allá. Voy experimentando, incursionando en el tema y venir a Viña con ella y sus hijos”, añadió Mateucci.

Además, desde el medio le preguntaron sobre la posibilidad de tener hijos junto a la exmekano, a lo que él señaló que si bien no está en su planes, de todas formas asumiría feliz.

“Ojo, y no es porque lo quiero asumir, es una pelea constante porque ella dice que yo quiero tener un hijo y es verdad que yo pudiera, siempre digo que si ella queda embarazada, feliz de tener un hijo con ella porque es muy buena madre”, indicó.

Además agregó: “No, no queremos tener hijos, pero siempre le digo, si llega a pasar lo que no tiene que pasar, pero pasa, yo feliz de tener porque la conozco como madre y es la madre que una persona quisiera tener. No se busca, ni se va a buscar, pero si llega a venir la gaviota, nunca se sabe”.