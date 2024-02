“¡Qué programa más flaite!”: Duras críticas para ‘Noche Cero’ por su alto nivel farandulero y escenas controvertidas

La emisión más reciente de “Noche Cero”, el sábado 24 de febrero, causó revuelo entre los espectadores y las redes sociales, quienes no pasaron por alto el tono farandulero que tomó el programa al cual llegaron distintos rostros del reconocido reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

A pesar de contar con la participación de figuras como Daniela Aránguiz, Luis Mateucci, Pamela Díaz y más, el espacio televisivo fue objeto de críticas por su alto nivel farandulero y algunas escenas controvertidas.

La temática del programa abordó la bullada relación de Jorge Valdivia con su exesposa, así como detalles de sus vidas sexuales, llevando la conversación a otro nivel.

Sin embargo, Uno de los momentos que más llamó la atención y generó debate fue cuando apareció la actual pareja de Daniela Aránguiz y protagonizaron un apasionado beso con un tallarín, recreando la icónica escena de los perros de “La Dama y El Vagabundo”, la misma que también emularon Maite Orsini y Jorge Valdivia en sus redes sociales.

“Esta indecencia”

Las redes sociales estallaron con críticas hacia el programa, expresando descontento por el enfoque farandulero y las escenas que consideraron inapropiadas. Comentarios como “Qué programa más flaite, me dio vergüenza”, “Esta indecencia no me la banco más”, “Con este programa de mie… nos damos cuenta que la gala no era tan mie… cómo pensábamos”, evidenciaron la molestia de algunos espectadores.

La polémica se intensificó con frases como “Este programa ha sido el más ordinario de Viña, pero por lejos” y “Hicieron un casting para buscar a las hue… más desagradables de la tele”, reflejando el malestar generalizado entre la audiencia.